Иранский журналист рассказал о подготовке Тегерана к противостоянию с США

Иранский журналист Хаял Муаззин в беседе с ИС «ВЕСТИ» заявил, что в Иране ведут подготовку к окончательной войне с США и странами, которые поддерживают американцев.

Как заметил собеседник издания, в Исламской Республике проводится обучение женщин, молодежи и стариков, там ведется подготовка к войне. Он обратил внимание на то, что иранский народ понимал раньше и до сих пор понимает, что никакой политический, дипломатический канал не может играть роль в этом вопросе.

Муаззин указал, что соответствующий вопрос можно решать исключительно путем силы, потому что Иран доказал всему миру, что всегда был сторонником переговоров. Журналист подчеркнул, что Тегеран несколько раз проводил переговоры, и это закончилось убийством иранских верховных лидеров и генералов.

«Поэтому Иран и иранский народ готовятся к окончательной войне с американскими силами и рядом стран, которые их поддерживают», — добавил спикер.