Ирландский обозреватель Чей Боуз откликнулся на слова Владимира Путина о том, что мысли об уничтожении России недопустимо возводить в ранг государственной политики. Свою реакцию журналист разместил в соцсети X. Он написал: «Когда Путин говорит, мы слушаем».

Вечером днём ранее российский президент выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В речи, посвящённой антироссийскому курсу Запада, глава государства подчеркнул: русофобию и убийства русских нельзя превращать в государственную идеологию либо ставить целью поражение РФ.

Путин также отметил, что «железный занавес» пытается опустить именно Запад, а не Россия.

Ранее, 25 сентября, Боуз уже высказывался о ситуации вокруг украинского президента Владимира Зеленского. Тогда он отреагировал в X на рассуждения украинского лидера о жизни после завершения конфликта. Журналист усмотрел в этих словах понимание безвыходности. По его мнению, «в глубине души» Зеленский осознаёт свою обречённость.

До этого Зеленский в интервью Wall Street Journal заявлял, что после окончания конфликта хотел бы остаться на Украине и беспрепятственно перемещаться по улицам страны.

Боуз прокомментировал слова Зеленского о жизни после завершения конфликта

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