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Политика 5219

Ирландский журналист честно высказался после речи Путина на «Валдае»

Ирландский журналист отреагировал на выступление Путина на «Валдае»

Ирландский журналист отреагировал на выступление Путина на «Валдае»

Ирландский обозреватель Чей Боуз откликнулся на слова Владимира Путина о том, что мысли об уничтожении России недопустимо возводить в ранг государственной политики. Свою реакцию журналист разместил в соцсети X. Он написал: «Когда Путин говорит, мы слушаем».

Вечером днём ранее российский президент выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». В речи, посвящённой антироссийскому курсу Запада, глава государства подчеркнул: русофобию и убийства русских нельзя превращать в государственную идеологию либо ставить целью поражение РФ.

Путин также отметил, что «железный занавес» пытается опустить именно Запад, а не Россия.

Ранее, 25 сентября, Боуз уже высказывался о ситуации вокруг украинского президента Владимира Зеленского. Тогда он отреагировал в X на рассуждения украинского лидера о жизни после завершения конфликта. Журналист усмотрел в этих словах понимание безвыходности. По его мнению, «в глубине души» Зеленский осознаёт свою обречённость.

До этого Зеленский в интервью Wall Street Journal заявлял, что после окончания конфликта хотел бы остаться на Украине и беспрепятственно перемещаться по улицам страны.

Боуз прокомментировал слова Зеленского о жизни после завершения конфликта

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