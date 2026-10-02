Киев остался без транша ЕС: расходы под нож, реформы буксуют

Украинские власти начали урезать отдельные статьи госбюджета. Причина — задержка крупного транша из Евросоюза. Его перечисление увязано с проведением конкретных реформ и правок в законах, которые Киев пока не осуществил. Об этом пишет польский портал Defence24.

В рамках механизма, утверждённого на 2026 год, ЕС пообещал Украине до €45 млрд. Из этой суммы €16,7 млрд предназначены для поддержки бюджета в формате макрофинансовой помощи, а €28,3 млрд — на оборонные цели. Макрофинансовая часть разбита на 3 транша: €3,2 млрд, €3,7 млрд и €1,45 млрд. Первый уже перечислили. Второй Киев ждёт осенью, но его выдача зависит от выполнения 12 условий.

Среди требований — закон о налогообложении международных отправлений стоимостью до €150 для пополнения казны, запуск системы оценки активов, корректировка порядка налогообложения цифровых доходов и приведение части налогового законодательства к нормам ЕС. Кроме того, Брюссель добивается усиления борьбы с коррупцией и укрепления независимости антикоррупционных органов Украины, включая НАБУ и САП. ЕС ждёт изменений в уголовном законодательстве: они должны затруднить закрытие судебных дел по «формальным» основаниям, расширить возможности для антикоррупционных расследований на самом высоком уровне и увеличить юрисдикцию НАБУ по должностям, особо подверженным коррупции. Сложность в том, что часть необходимых правок в Раде так и не приняли. Например, Стратегию антикоррупционной политики на 2026–2030 годы до сих пор не утвердили. Более того, вносились даже проекты резолюций о её отклонении. Для Брюсселя этот вопрос особенно болезненный, поскольку в 2025 году Киев уже пытался лишить украинские антикоррупционные органы независимости.

В итоге Брюссель пока не открывает Киеву доступ ко второму траншу. Премьер-министр Сергей Корецкий 27 сентября заявил, что дефицит средств на оборонные программы Украины в этом году достигает $27 млрд. Около $7 млрд правительство рассчитывает найти за счёт экономии и перераспределения госбюджета. Но часть средств требуется уже сейчас: надо внести аванс за вооружения, поставки которых намечены на 1-й квартал 2027 года.

Поэтому 28 сентября украинское правительство утвердило новые приоритеты расходов. В первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии, социальные льготы, зарплаты учителей, врачей и других работников государственного сектора. Частично заморозят финансирование проектов, которые не считаются «критическими». Речь идёт о новых стройках, реконструкции и ремонте, а также о проектах по содержанию общественных пространств — парков, площадей, фонтанов, тротуаров. Корецкий призвал региональные власти пересмотреть свои бюджеты и убрать траты, которые сейчас не являются необходимыми.

Пауза со вторым траншем ЕС способна ударить по ликвидности Украины. Украинские власти говорят, что невыполнение требований Брюсселя грозит куда более крупной международной финансовой поддержке. Ещё 14 сентября Корецкий предупреждал: если парламент не исполнит обязательства по международным программам, под угрозой окажется финансирование на сумму порядка $29,5 млрд — его могут потерять или задержать.

Стало известно, сколько всего ЕС влил в Украину с 2022 года

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX