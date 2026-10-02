Киев перекрыл три моста через Днепр после взрывов

Киевские власти ограничили проезд по 3 мостам, соединяющим берега Днепра. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации столицы Украины.
Южный мост и мост Патона закрыты для транспорта в обоих направлениях. На мосту Метро движение остановлено лишь в сторону левого берега.
Вечером 1 октября рядом с Южным мостом произошёл взрыв, и на конструкции начался пожар. Днём там же зафиксировали несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко уточнял, что они прогремели возле опоры сооружения.
После этого по мосту перестали ходить поезда метро и наземный транспорт. Утром 2 октября также появились сообщения о взрыве у Южного моста.
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