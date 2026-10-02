Киеву поступили предложения о прекращении огня от четырёх стран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев получил четыре предложения о прекращении огня. Их авторами выступили Индия, Турция, Египет и США. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Сибиги, самым широким является предложение Индии. Оно затрагивает энергетику и перемирие в Чёрном море. С аналогичными инициативами выступили Турция и Египет.

Четвёртое предложение поступило от США. Оно касается энергетического перемирия. Сибига отметил, что этот вариант обсуждался во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Других подробностей министр не привёл. Официальной реакции на эти предложения пока нет.

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