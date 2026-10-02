МО РФ: российские войска освободили Грачевку и Сердобино в Харьковской области

Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия, методично сжимая кольцо окружения вокруг формирований противника на северо-востоке Харьковской области. Об официальных успехах на фронте сообщили в Министерстве обороны России.

«На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что за последние дни российские военные продвинулись еще дальше. Подразделения группировки официально взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, однако любые маневры пресекаются. «Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», — добавили в министерстве, отметив, что за неделю боев на этом участке украинская армия потеряла более 265 военнослужащих.

Успешные действия российских сил фиксируются и на смежных направлениях. По данным министерства, подразделения «Севера» взяли под контроль населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области, развивая успехи на приграничной территории.

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