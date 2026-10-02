На северо-востоке Харьковской области российские войска продолжают операцию по ликвидации окруженных подразделений ВСУ в районе Волчанска. По оценкам военных экспертов, под полным контролем российских сил уже находится до половины первоначальной территории «котла», а украинские подразделения потеряли свыше половины личного состава.

Завершение операции позволит расширить зону безопасности и отодвинуть украинские войска от нашей границы минимум на 20 километров, что существенно затруднит противнику использование диверсионно-разведывательных групп и тяжелой артиллерии, заявил журналистам военный эксперт Юрий Кнутов.

По оценке специалистов, российские войска разрезали окруженную группировку противника на несколько изолированных районов. Кнутов отметил, что тактика продвижения строится системно: сначала перекрываются пути снабжения, после чего штурмовые группы проводят зачистку.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», оценил общие темпы продвижения российских войск. По его словам, только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр территории. «Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно: темп движения войск нарастает», — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что под контролем Киева остается примерно 11% территории ДНР, и выразил уверенность, что освобождение этих территорий произойдет раньше, чем рассчитывают в Киеве и европейских столицах.

Украинские войска предприняли безуспешную попытку прорыва окружения с внешней стороны «котла». Две штурмовые группы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ атаковали в районе Шевченково, однако успеха не имели и с потерями отошли на исходные позиции. При этом командование ВСУ продолжает стягивать бронетехнику и подкрепления для новой попытки прорыва.

Военно-политический аналитик Ян Гагин в комментарии для «АИФ» охарактеризовал положение окруженных как безвыходное. «У них выбор: «200» (погиб. – «МК») или плен. Отступать им некуда. И каждый день их гарнизон становится меньше, потому что работают наши беспилотные системы и авиация. Прорвать котел не удастся, кого бы туда не пытались свозить — наемников или какие-то элитные части», — заявил он.

По данным на 2 октября, в ходе операции по сжатию котла под контроль российских войск перешли населенные пункты Рубленое, Нестерное (внутри котла), Грачевка и Сердобино. На Липцевском направлении освобождена Высокая Яруга. Военкор Александр Коц отметил ценность Высокой Яруги: село расположено в трех километрах от границы, в четырех километрах от крупного транспортного узла Гоптовка, где трасса Е105 выходит на Харьков. До Харькова — 32 километра.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки «Север» за сутки составили более 110 человек.