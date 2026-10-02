Кремль ответил на слухи о связи учений «Центр-2026» с внешними угрозами

Песков: учение "Центр-2026" плановое и не связано с вызовами у российских границ

Проходящие в России стратегические командно-штабные учения «Центр-2026» носят исключительно плановый характер и никак не связаны с текущими вызовами у российских границ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это плановые учения», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном влиянии внешних факторов на проведение маневров. Официальный представитель Кремля подчеркнул значимость мероприятий для вооруженных сил: «Очень важное с точки зрения планов военного строительства Российской Федерации».

Согласно справочным материалам Кремля, масштабные маневры проводятся в соответствии с утвержденным планом подготовки Вооруженных сил РФ. Основной темой учений заявлена отработка применения группировок войск для отражения потенциальной агрессии на центральноазиатском стратегическом направлении, а также обеспечение надежной военной безопасности в Каспийской морской зоне.