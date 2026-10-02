Планы руководства Европейского союза открыть новый административный офис в Северном районе Брюсселя спровоцировали жесткий конфликт с профсоюзами. Сотрудники учреждений ЕС открыто заявляют о страхе перед выходом на работу из-за разгула преступности и постоянных нападений мигрантов на местных жителей, сообщает польское издание wPolityce.

«Здоровье и безопасность сотрудников должны оставаться приоритетом организации и учитываться в первую очередь при принятии любых решений, касающихся их места работы», — говорится в официальном обращении профсоюзных объединений еврочиновников к еврокомиссару Петру Серафину.

Поводом для паники стали жуткие реалии этого квартала бельгийской столицы. Сенатор Жорж-Луи Буше, посетивший этот район в середине сентября, описывал увиденное как абсолютный кошмар, где на улицах открыто "курят запрещенные вещества, справляют нужду, процветает проституция и торговля людьми", а коренные жители боятся покидать свои дома.

Ситуация вызвала широкий резонанс и среди европейских политиков. Депутат Европарламента Мариуш Каминский резко раскритиковал руководство сообщества на своей странице в соцсети X.

«Профсоюзы, объединяющие должностных лиц ЕС, предупреждают, что решение о размещении очередных офисов ЕС в Северном районе подвергает их риску. Люди боятся приходить на работу из-за высокой криминогенности в данном районе и постоянных нападений мигрантов. За ошибки миграционной политики всегда расплачиваются простые люди. Вот она — патология Евросоюза как она есть», — написал он.