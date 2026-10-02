Лукашенко дал Армении совет «старого президента»: «Определи, куда твой коньяк заберут»

Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить в ЕС. Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе встречи с Михаилом Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС, которые собрались 2 октября в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета. Никол Пашинян в белорусскую столицу не приехал.

Армения в заседании Евразийского межправительственного совета на этот раз решила участвовать лишь виртуально. Никол Пашинян в Минск не приехал, однако появился на экране в зале заседаний. О каком бы то ни было сотрудничестве или, наоборот, разрыве с Москвой армянский премьер не говорил. Однако подробно рассказал о пользе проекта «Маршрут Трампа». Транзитный коридор между Арменией и Азербайджаном принесет огромную пользу не только для Еревана и Баку, но и для Грузии с Ираном, подчеркнул Пашинян. Что касается подкарантинной продукции из Армении, на поставки которой Россия наложила эмбарго, Пашинян заметил, что все армянские продукты соответствуют стандартам ЕАЭС.

Ранее в ходе встречи с главами правительств стран ЕАЭС, на которую вместе с коллегами приехал российский премьер Михаил Мишустин, Александр Лукашенко дал свою оценку стремлению Армении разорвать связи с Москвой и сделать окончательный разворот в сторону ЕС:

– Я вас прошу, не торопитесь от этого уходить, – обратился он к армянской стороне. – Нигде, поверьте мне, старому президенту, почти 30 лет работаю, нигде нас не ждут. А потом, вот по-народному говоря… Ну если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо – иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?..