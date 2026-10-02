Лукашенко пообещал Мишустину, что белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским

Беларусь всегда будет со своим братским народом, гарантировал Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер заявил, что Минск поддержит решения российского руководства, и посоветовал странам постсоветского пространства «не искать счастья на стороне».

Михаил Мишустин в ходе визита в Минск 2 октября встретился с Александром Лукашенко. Вместе с российским премьером во Дворец независимости приехали главы правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Встреча с Лукашенко оказалась короткой – ее организовали между заседаниями в узком и широком составах, – но продуктивной и наполненной смыслами. Белорусский лидер гарантировал главе Правительства РФ «поддержку общих интересов и решении общих проблем, несмотря на сложности» и дал важный совет.

– Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом, – подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что Минск поддержит решения российского руководства, но уточнил: мир сейчас так быстро меняется, что сегодняшние планы могут рухнуть уже завтра.

– Мир сейчас очень серьезно меняется. И то, что мы сегодня запланировали, завтра может быть невозможно в силу изменяющихся условий в нашем бешеном мире, – заключил президент РБ.

Главам правительств ЕАЭС Лукашенко сказал, что они всегда могут рассчитывать на Минск. Российской стороне он пожелал терпения:

– Мы никогда не предадим наши общие интересы. И просто так заявления не делаем. Как бы сложно ни было, мы будем решать наши общие проблемы. Поэтому я еще раз говорю, это мое твёрдое убеждение, – правительствам сегодня достается, и вам непросто. Потерпите.

При этом лидер РБ отметил, что выбор курса – это исключительное дело Москвы, но намекнул, что счастье на стороне если и можно искать, то крайне осторожно. Впрочем, его совет в равной степени касается всех, кто был за столом:

– Не надо выбрасывать то, что тебе дает пользу. Не надо уходить из общего рынка. Я помню, мне президент Путин рассказывал один случай, когда дикая зима была в Узбекистане год-два назад, тех объемов природного газа не хватало. Я говорю: «Узбекам надо помочь, это наши люди». Как помочь? Через Казахстан – там мощностей не хватало. Была целая история. Но узбеки к кому обратились? К России. И нашли решение вопроса через Казахстан. Где на Западе к нам могут так отнестись? Нигде. Поэтому не теряйте то, что есть, – посоветовал Лукашенко и уточнил, что если что-то не так, надо договариваться: – Вы же все на одном языке разговариваете.

Главным результатом он назвал общий рынок ЕАЭС, который еще раз призвал «не выбрасывать».

– Найдете где-то счастье на стороне, если найдете – убедитесь, тогда уже принимайте решения. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет, – призвал Лукашенко.