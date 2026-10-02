Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она в ЕС продавать свою продукцию

Лукашенко: Армении стоит подумать, сможет ли она в ЕС продавать свою продукцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, удастся ли ей в Евросоюзе продавать свою продукцию. Такое высказывание он сделал на фоне того, что Армения планирует вступить в ЕС.

«Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит - хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади», - прокомментировал ситуацию Александр Лукашенко.

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет привержена общему курсу с Россией.

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