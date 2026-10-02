Лукашенко рассказал, за что благодарен Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за то, что тот обнажил политику Запада. Лукашенко подчеркнул, что благодарен Трампу.

«Несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа, вы это знаете: утром - одно, вечером - другое, я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США. Вот как есть», - рассказал он в рамках встречи с главами правительственных делегаций.

По словам Александра Лукашенко, Трамп «прячется за дипломатическими формулировками». Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет привержена общему курсу с Россией.

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