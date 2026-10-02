Лукашенко сказал, за что Путин похвалил белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что российский президент Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение советского экономического наследия.

Лукашенко сказал, что Путин хорошо отозвался о белорусах в ходе общения с ним. Белорусский лидер заявил, что республика является, в первую очередь, машиностроительной страной. ТАкже он сказал, что Минск учитывает существование общего рынка в Советском союзе.

Реплика прозвучала в ходе заседания Евразийского межправсовета в Минске.

Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран имеют статус государств-наблюдателей.

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