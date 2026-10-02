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Политика 2593

Лукашенко сказал, за что Путин похвалил белорусов

Лукашенко заявил, что Путин похвалил белорусов за сохранение советского наследия

Лукашенко заявил, что Путин похвалил белорусов за сохранение советского наследия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что российский президент Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение советского экономического наследия.

Лукашенко сказал, что Путин хорошо отозвался о белорусах в ходе общения с ним. Белорусский лидер заявил, что республика является, в первую очередь, машиностроительной страной. ТАкже он сказал, что Минск учитывает существование общего рынка в Советском союзе.

Реплика прозвучала в ходе заседания Евразийского межправсовета в Минске.

Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран имеют статус государств-наблюдателей.

Читайте материал "Мишустин вместе с премьерами ЕАЭС открыл заседание межправсовета союза"

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