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Политика 1456

Лукашенко заявил, что считает себя трампистом

Лукашенко заявил, что считает себя трампистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя сторонником президента США Дональда Трампа, несмотря на публичную критику американского лидера.

На встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, Лукашенко отметил, что поддерживал Трампа на выборах.

"Я, как часто это говорю, трампист. Я Трампа поддерживал, уверен, что и многие из вас поддерживали его на выборах", - сказал он.

При этом белорусский президент признал, что во время переговоров с американской стороной открыто говорит о своем несогласии с отдельными действиями Трампа.

Также Лукашенко заявил, что благодарен Трампу за то, что тот обнажил политику Запада, прежде всего США. Вместе с тем он обратил внимание на непоследовательность действий американского президента, отметив, что тот может менять позицию в течение одного дня.

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