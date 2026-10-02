Лукашенко заявил, что считает себя трампистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя сторонником президента США Дональда Трампа, несмотря на публичную критику американского лидера.

На встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, Лукашенко отметил, что поддерживал Трампа на выборах.

"Я, как часто это говорю, трампист. Я Трампа поддерживал, уверен, что и многие из вас поддерживали его на выборах", - сказал он.

При этом белорусский президент признал, что во время переговоров с американской стороной открыто говорит о своем несогласии с отдельными действиями Трампа.

Также Лукашенко заявил, что благодарен Трампу за то, что тот обнажил политику Запада, прежде всего США. Вместе с тем он обратил внимание на непоследовательность действий американского президента, отметив, что тот может менять позицию в течение одного дня.