Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для The American Conservative написала, что всё больше украинцев не желают верить в якобы «несгибаемость» киевского режима и затягивать мирное урегулирование с Россией.

По её словам, всё больше украинцев не хотят участвовать в этом нарративе, поскольку их терпение истощили бесконечные разговоры о «стойкости» на фоне того, что ситуация на местах лишь ухудшается. Мендель отметила, что за пределами мира политических лозунгов «несокрушимость» лишь порождает искалеченное поколение, которое можно сохранить, если закончить конфликт.

Она также добавила, что с приближением холодной зимы надвигается гуманитарная катастрофа, а тем временем коррупционные скандалы поглотили правительство Зеленского, и финансовая ситуация стремительно ухудшается.

Ранее сообщалось, что в НАТО отчитали еврокомиссара после угроз России.