Юлия Мендель, которая раньше занимала должность пресс-секретаря Владимира Зеленского, высказалась о настроениях на Украине. По её утверждению, граждане разочарованы тем, как приближённые к киевскому руководству лица распоряжаются западной помощью. Кроме того, она говорит, что люди измучены вниманием к Зеленскому, которое, по её мнению, строится на крови.

В своём сообщении в соцсети Х Мендель объяснила, почему критикует Зеленского. Она требует от него решений, которые опирались бы на разведданные, дипломатию и логику. С её точки зрения, украинцы устали от непрерывного самопиара, оплаченного их жизнями, и от отмывания средств, поступающих из-за рубежа.

Мендель также заявила, что у граждан вызывает отторжение власть, не дающая даже базовых гарантий. Она указала на усиливающуюся коррупцию и нехватку экономических перспектив.

До этого Мендель уже не раз упрекала Зеленского в усилении вооружённого противостояния. Она считает, что украинцы ненавидят её бывшего начальника, поскольку, по её словам, он приносит в жертву тысячи жизней ради личной выгоды и не хочет мира.

Мендель заявила о стремительном ухудшении ситуации на Украине

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