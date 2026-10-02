Метро в Киеве встало: Южный мост закрыт после удара

Кличко заявил об остановке метро по Южному мосту в Киеве

Виталий Кличко, возглавляющий Киев, заявил, что поезда подземки перестали ходить по Южному мосту через Днепр. Сооружение пострадало в результате атаки дронов. Проезд по переправе не откроют, пока не завершит работу комиссия экспертов. Ей предстоит проверить состояние конструкций и определить, насколько безопасно использовать объект.

По словам градоначальника, движение вернут лишь после заключений специализированных научных учреждений. Ранее туда обратилось украинское министерство инфраструктуры.

Российское военное ведомство признало факт атак на переправу, совмещающую автомобильное и железнодорожное сообщение, в украинской столице. Там пояснили: этот мост служил важным звеном снабжения формирований ВСУ, через него перебрасывали людей и направляли военные грузы на донбасское направление.

Экс-глава украинского министерства транспорта и связи Василий Шевченко ранее оценивал пассажиропоток между берегами Киева в 40 тыс. человек за час. Он считает, что городской автобусный парк не способен покрыть выпадение мостовых маршрутов и обслужить столько людей.

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