Минобороны получит новейшие ракеты-перехватчики

Компания Raytheon заключила с Пентагоном контракт на 24,4 миллиарда долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Срок действия контракта — пять лет с возможностью продления еще на два года. Он обеспечит непрерывные поставки ракет SM-6 для флота.

По данным Минобороны США, заказ позволит ускорить производство ракет, необходимых для боевых действий в воздухе и на море.

Ранее генинспектор Пентагона сообщал о дефиците боеприпасов из-за войны с Ираном. Бюджетное управление Конгресса отметило, что США израсходовали от половины до двух третей запасов перехватчиков с июня 2025 года.

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