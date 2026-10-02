Министерство торговли США заявило, что антидемпинговые пошлины в отношении поставок ряда видов углеродистой стали из России и Китая останутся в силе. Решение, как говорится в уведомлении, было принято по итогам регулярного обзора.

Ведомство сказало, что пошлины применяются с 2023 года. Также они действуют в отношении Китая.

Минторг США утверждает, что решение отменить пошлины могло бы привести "к повторению или возобновлению демпинга".

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "Куплю билет и не поеду назло кондуктору".

Читайте материал "Япония объявила новые санкции против России"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX