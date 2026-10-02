Мишустин назвал главные приоритеты для ЕАЭС в эпоху торговых войн

Укрепление продовольственной безопасности, развитие промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также энергетическая эффективность – такие направления назвал приоритетными для Евразийского экономического союза Михаил Мишустин.

Однако для выхода продукции стран евразийской пятёрки на зарубежные рынки в условиях торговых войн необходимы стабильные и предсказуемые условия, подчеркнул российский премьер. Экономические показатели ЕАЭС показывают хорошую динамику, отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

– Что важно, расширяем практику использования национальных валют. Их доля во взаиморасчетах достигла 95% процентов. Это весьма солидный результат, – подчеркнул глава российского кабмина.

По словам Мишустина, одним из главных приоритетов для ЕАЭС является снижение тарифных барьеров, препятствующих выходу компаний стран евразийской пятерки на зарубежные рынки.

– Идут переговоры о создании зоны свободной торговли с Индией, с Тунисом. В ситуации торговых войн особенно виден возрастающий интерес к установлению стабильных, предсказуемых условий взаимодействия с Союзом со стороны государств ШОС, АСЕАН. Есть хорошие перспективы для развития сотрудничества со странами Африки. Конечно, мы поддерживаем такой настрой, активно выстраиваем взаимовыгодное, равноправное партнёрство со всеми, кто готов к конструктивному диалогу, – заключил Михаил Мишустин.