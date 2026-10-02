Мишустин назвал разницу в цене на газ для Европы и стран ЕАЭС

Мишустин: газ в ЕАЭС стоит менее $200 за тысячу кубометров

В ходе встречи Евразийского межправительственного совета Михаил Мишустин сопоставил условия закупок газа. По его словам, на европейском рынке 1 тыс. куб. м доходит до $900. Государства ЕАЭС могут приобретать тот же объём менее чем за $200.

Российский премьер-министр отметил, что для экономик союза созданы благоприятные условия. Разница в ценах, по его оценке, приносит выгоду в сотни миллионов долларов. Такой результат он связал с действием общего энергетического рынка.

Мишустин сообщил, что 2 октября на межправсовете собираются упростить порядок обмена информацией между участниками ЕАЭС. Кроме того, речь идёт о правилах взаимной торговли электроэнергией.

Он выразил надежду, что после этого генерирующие мощности союза начнут применяться с большей отдачей. Об этом премьер сказал в ходе заседания.

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