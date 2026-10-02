Мишустин назвал три ключевых приоритета евразийской интеграции

Председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил три основных направления, на которых странам ЕАЭС следует сосредоточить совместные усилия. Речь идет о продовольственной и энергетической безопасности, а также развитии транспортно-логистического комплекса.

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, Мишустин отметил, что обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с благополучием граждан стран объединения. По его словам, работу в этом направлении необходимо продолжать и укреплять.

Отдельное внимание российский премьер предложил уделить транспортной логистике. Развитие комплекса должно способствовать укреплению связей между странами Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ рассчитывает на расширение промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

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