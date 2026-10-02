Мишустин рассказал, каковы перспективы сотрудничества стран ЕАЭС и Африки

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие сотрудничества ЕАЭС со странами Африки открывает хорошие перспективы.

Также, по словам председателя правительства РФ, виден интерес к установлению стабильных условий взаимодействия со стороны государств ШОС и АСЕАН.

Интерес к установлению стабильных и предсказуемых условий взаимодействия особенно виден в ситуации торговых войн, сказал Мишустин. Он заявил, что взаимовыгодное и равноправное партнерство следует выстраивать со всеми, кто готов к конструктивному диалогу.

Реплика прозвучала в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

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