Мишустин рассказал, в расширении какой кооперации в рамках ЕЭС заинтересована РФ

Мишустин сказал, что РФ заинтересована в расширении промкооперации в рамках ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ рассчитывает на расширение промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

Реплика прозвучала в ходе встречи руководителей делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Мишустин сказал, что тема дальнейшего расширения промышленной кооперации в фокусе внимания Евразийского межправительственного совета. В рамках заседания также обсуждаются вопросы формирования транспортной инфраструктуры и общего электроэнергетического рынка.

В ходе межправсовета планируется актуализировать список приоритетных интеграционных проектов в сфере логистики. Также премьер-министры обсуждают продоовольственную безопасность.

Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Молдавия, Узбекистан, Куба и Иран имеют статус государств-наблюдателей.

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