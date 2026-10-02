Мосты парализованы, Киев в агонии: Сладков предрек белградский сценарий

Российские войска приступили к масштабному блокированию Киева, методично поражая ключевые мосты и транспортные узлы украинской столицы. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя произошедший в украинской столице транспортный коллапс. По мнению журналиста, Россия переходит к классическим методам ведения боевых действий, где главной целью становится ликвидация логистики и административных центров, как это делала НАТО в Белграде.

«Мы разбиваем мосты в Киеве. Я так понимаю, начинается блокирование украинской столицы. Мы останавливаем в Киеве жизнь», — написал Сладков в своем Телеграм-канале. Журналист добавил, что сейчас активно уничтожаются горюче-смазочные материалы и энергетические коммуникации, наносятся удары по объектам военно-промышленного комплекса, а также разрушаются железнодорожные локомотивы.

Особое внимание военкор обратил на перекрытие внешних каналов снабжения. «Мы блокировали весь подвоз на Украину по Черному морю. И, очень важно, мы принялись за разрушение въездов на Украину из Европы», — подчеркнул Сладков. Он отметил, что это классический формат конфликта, и абсолютно то же самое всегда делает Запад, когда решает свои вопросы силовым путем.

Журналист уверен, что в ближайшем будущем масштаб и характер ударов будут только расширяться. «Если вы бывали в столице Сербии Белграде, то видели гигантское разрушенное здание Минобороны страны. Это еще один пункт, который можно предполагать в наших планах, — разрушение всех главных административных сооружений Украины», — резюмировал Сладков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил утром в пятницу в своем Телеграм-канале, что Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. По мосту Метро проезд частично ограничен одной полосой, а на мосту Патона заблокировано движение с правого на левый берег. Местные издания сообщают, что автомобильное движение на отдельных участках практически стоит, люди вынуждены переходить мосты пешком, а город охватил транспортный коллапс.

Ранее Министерство обороны России сообщало о ночном ударе по Украине. В результате атаки беспилотников был поражен киевский автожелезнодорожный мост через Днепр, который обеспечивал переброску войск и военную логистику для группировок ВСУ на Донбассе. Также под удар попала электроподстанция в Киевской области, снабжающая предприятия ВПК, и производственно-промышленный комплекс в порту Измаил Одесской области. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом для нужд украинской армии.

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