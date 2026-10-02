Гончаренко*: мы проигрываем войну, нужно добиваться мира

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) открыто заявил о системном кризисе и тупике, в котором оказалась Украина. Свое видение ситуации политик изложил в личном Телеграм-канале, подчеркнув необходимость пойти на компромисс и добиться мира.

«Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну, мы теряем огромное количество людей, у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны, мы теряем бизнес и экономику», — написал депутат.

По его словам, надежды украинских властей на поиск чудо-оружия и победу военным путем полностью исчерпали себя. Парламентарий отметил, что западные союзники преследуют прагматичные финансовые интересы, поэтому Киеву следует трезво оценивать обстановку и пойти на компромисс, чтобы договорится с Россией о мире.

«Давайте договариваться о мире. Договоримся о прекращении ударов по портам. Договоримся о прекращении ударов по предприятиям. Договоримся о прекращении ударов по школам. Нам нужно начать договариваться», — призвал политик.

Депутат добавил, что для достижения мира властям придется пойти на болезненные уступки, включая вопрос нейтрального статуса страны, языковой и религиозной политики. По мнению Гончаренко*, самым трудным будет решить проблему вывода украинских войск из Донбасса, но он считает, что варианты есть. Также он предложил поставить на стол переговоров смягчение санкций против России.

"Мы не можем победить Россию. Мы пробовали все возможное. Давайте говорить. Иного варианта нет", - подытожил Гончаренко*.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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