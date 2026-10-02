На Родосе туристка погибла от удара молнии

Туристка погибла от удара молнии на греческом острове Родос, сообщает газета «Димократики». Погибшей было 58 лет, она отдыхала с мужем в поселке Лардос на юго-востоке острова.

После удара молнии очевидцы вызвали скорую помощь. Спасти женщину не удалось.

О других обстоятельствах инцидента не сообщается. Не приводятся данные о погодных условиях в момент трагедии.

Лардос расположен на юго-востоке Родоса, в прибрежной зоне острова. Эта часть популярна у туристов в летний сезон.

О том, проводились ли какие-либо проверки или разбирательство, в публикации не говорится. Реакция местных властей не приводится.

Грозы в Средиземноморье в летние месяцы возникают резко и локально, а пляжи и открытые участки побережья остаются наиболее уязвимыми для ударов молнии. Туристам в таких условиях рекомендуют укрываться в капитальных зданиях, а не под деревьями и навесами.

Греческие острова ежегодно принимают миллионы отдыхающих, и случаи травм из-за непогоды там фиксируются регулярно. Местные службы выпускают предупреждения о грозах и сильном ветре, однако не все отдыхающие их отслеживают. Тем временем супруги из Флориды выжили после удара молнии благодаря прохожим.

Турист погиб от удара молнии на пляже.

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