Несмотря на причитания о том, что бюджету Украины катастрофически не хватает денег, на сомнительные инициативы пару миллиардов гривен все-таки находятся. Да и французское вино вместо гуманитарной помощи кому-то же завозят…

На днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о тотальном сокращении бюджетных расходов. По его словам, в приоритетном порядке финансируются оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы. Расходы, которые правительство не относит к первоочередным, откладываются.

Однако внезапно выяснилось, что к первоочередным расходам относится программа Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна». На программу по-прежнему планируют потратить 5,4 млрд грн (на 35% больше, чем в 2026), сообщили в Минкульте. Главная цель этой программы, согласно заявлениям Зеленского, — «выдавить русских» из культуры. В рамках инициативы государство выделяет деньги на творческие проекты: кино, книги, театры и так далее.

Как и следовало ожидать, без коррупции не обошлось. Ранее участники конкурса усомнились в прозрачности распределения бюджетных средств: треть победителей «Тысячевесны» оказалась связана с членами жюри конкурса. Как ранее писало украинское издание «Зеркало», в этом проекте «между офисом президента и решением о том, кто получит миллиарды, — только обещание министра, что «процедура будет максимально прозрачной». Так что негоже лишать властей такой щедрой кормушки.

Для своих целей используют не только бюджет, но и гуманитарную помощь. Украинский бизнесмен Андрей Антонюк, выступая на следственной комиссии Верховной рады, заявил, что под видом гуманитарной помощи на Украину въезжают фуры с французским вином, сыром и колбасой, а машины, ввезенные как гуманитарные, идут на продажу. Естественно, вопросы на таможне решают коррупционно. Так что наиболее богатые слои населения без французских сыров и зарубежных автомобилей не останутся.

Тем временем, как сообщает Bloomberg, Евросоюз не стал ускорять выплаты по кредиту Украине. Напомним, что Киев запрашивал дополнительные 27 миллиардов евро на покрытие дефицита военного бюджета. Об этом же пишет Euronews. Издание сообщает, что ЕС «переворачивает страницы» по украинскому дефициту в 27 миллиардов долларов и заявляет, что все потребности уже покрыты.

В рамках кредита на 90 миллиардов и программы Ukraine Facility Украина до конца года получит около 37 миллиардов долларов. По мнению представителей ЕС, этого достаточно «для поддержания Украины на прочной основе». Эта сумма уже называлась европейскими чиновниками ранее, однако она и так была предусмотрена для Киева. Иными словами, Евросоюз пока отказался предоставлять дополнительные ассигнования, которые запрашивала Украина. Но это навряд ли мешает представителям власти и дальше рассовывать бюджетные деньги по своим карманам.