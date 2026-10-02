На Украине зашаталось кресло главы Нацбанка: против Пышного возбудили уголовное дело

На Украине на фоне коррупционных скандалов зашаталось еще одно кресло. На этот раз – председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

Против председателя Национального банка Украины Андрея Пышного возбуждено уголовное дело. Поводом стало возможное предоставление заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Верховной рады, занимающейся вопросами экономической безопасности. Об этом в своих социальных сетях написал народный депутат Ярослав Железняк, сославшись на источники.

Как рассказал Железняк, 10 сентября на заседании комиссии бывший председатель наблюдательного совета Сенс Банка, турецкий финансист Шевки Аджунер сообщил, что именно Пышный порекомендовал назначить Василия Веселого на должность «специалиста по связям с властью» — чтобы наладить коммуникацию банка с государственными органами. Напомним, Веселый фигурирует в аудиозаписях по делу Тимура Миндича, где обсуждается назначение своих людей в новый состав совета Сенс Банка. В июне его задержала СБУ.

Сам Пышный эти утверждения категорически отвергает. Тогда ВСК отправила Аджунеру письмо с просьбой либо подтвердить свои слова, либо уточнить их. В ответе турок подтвердил, что Веселого назначили по рекомендации Пышного.

«За всё время работы ВСК мы впервые столкнулись с ситуацией, когда два свидетельства, представленных комиссии, прямо противоречат друг другу. Поэтому мы передали полученные материалы и показания в соответствующие правоохранительные органы — как по факту незаконного влияния на деятельность госбанка, так и по факту дачи недостоверных показаний ВСК», — написал Железняк. Он также добавил, что 24 сентября было открыто уголовное производство по факту предоставления Пышным заведомо ложных показаний.

Что касается Пышного, его считают человеком бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака — и именно эти связи до последнего удерживали его в должности. В финансовых и политических кругах уже несколько месяцев ходят слухи о подготовке его отставки.

Претензий к Пышному и без коррупционных скандалов хватало. На украинском рынке давно жалуются на процветание коррупционных схем: банки и финансовые компании рассказывают не только о вымогательстве взяток за решение отдельных вопросов, но и о своеобразной «абонплате»: тем, кто хочет продолжать работу, приходится платить регулярно. До недавнего времени Пышного спасали связи с Ермаком, который сохранил влияние даже после ухода с поста главы Офиса президента. Однако на фоне последних коррупционных скандалов, видимо, и они не спасли.

В банковских кругах, как ранее сообщало украинское издание «Страна», ходят слухи о нескольких вариантах на замену.

Первая — Оксана Маркарова, бывший министр финансов, экс-посол Украины в США и нынешний советник в Офисе президента. Однако есть несколько нюансов: ликвидация Актив-Банка, где она владела 17% акций, до сих пор не завершена. Кроме того, ее муж Даниил Волынец совладеет действующим Аккордбанком (74,8% акций) — при руководстве Маркаровой Нацбанком это выглядит как явный конфликт интересов.

По другой версии, на пост главы НБУ могут выдвинуть нынешнего зампреда Пышного по надзору и финансовому мониторингу Дмитрия Олейника. Формально он считается членом команды Пышного — долгое время работал с ним в Ощадбанке, — но ещё с прошлого года пытается дистанцироваться от действующего руководителя. Слухи о том, что Олейник может возглавить Нацбанк, ходили ещё тогда.

Впрочем, этой ситуацией, как и в случае с генпрокурором, могут воспользоваться круги, близкие к прозападным антикоррупционным органам. И тогда в раскладе появится еще одна кандидатура, которая, скорее всего, будет стремиться установить международный контроль над деятельностью украинской банковской системы.