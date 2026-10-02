Уровень агрессивной милитаристской риторики в информационном пространстве Польши в последнее время резко возрос на фоне непрекращающейся кампании местных властей и СМИ. Об этом заявило российское посольство в Варшаве в официальном Telegram-канале.

«Обратили внимание на резкое увеличение уровня милитаристской риторики в информационном пространстве Польши, активно раскручиваемой многочисленными заявлениями представителей польских властей, военных кругов и СМИ на набившей оскомину тему „российской угрозы“», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве пояснили, что в польские медиа регулярно вбрасываются ничем не подкрепленные слухи о якобы готовящихся «провокациях под чужим флагом» против стран восточного фланга НАТО. Кроме того, Варшава продолжает традиционные абсурдные обвинения в адрес Москвы в организации различных диверсий на Западе, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Отдельное внимание дипломаты обратили на крайне опасные тенденции в западных военно-политических кругах. В российском диппредставительстве назвали совершенно безответственными «рассуждения в среде военно-политических элит Запада о потенциальной готовности НАТО совершить вооруженную агрессию в отношении Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации».