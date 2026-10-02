Названа истинная причина ухода президента Швейцарии

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил, что в конце года покинет правительство после 11 лет работы в нем, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung. На пресс-конференции он заявил, что кабинету нужны новые молодые силы, особенно в период геополитических трудностей.

Пармелен принял решение уйти в отставку в конце 2026 года, когда завершится его срок на посту президента. Швейцария председательствует в правительстве по принципу ротации, и полномочия главы государства переходят ежегодно.

Слухи об отставке появлялись и раньше, их связывали с проблемами политика с позвоночником. Однако на пресс-конференции Пармелен заявил журналистам, что причины ухода не связаны со здоровьем.

Он объяснил решение необходимостью обновления кабинета. По его словам, перемены особенно важны на фоне текущей международной обстановки.

Кто займет освободившиеся посты в правительстве, не сообщается. Процедура выдвижения кандидатур в Швейцарии проходит через парламентские фракции.

Ги Пармелен представляет либерально-демократическую партию и возглавлял департамент экономики, образования и исследований. На посту министра экономики он курировал вопросы торговли, включая отношения Швейцарии с ЕС.

Швейцария сохраняет нейтралитет, но сталкивается с давлением из-за санкционных вопросов и пересмотра части своих финансовых и торговых связей. Правительство страны в последние годы корректировало отдельные аспекты экономической политики на фоне геополитических изменений в Европе.

Трамп на встрече с Пармеленом похвалил Швейцарию за часы.

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