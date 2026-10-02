Названо число судов ВСУ, которые ВС РФ сбили за неделю

Минобороны России в своей сводке сообщило, что за минувшую неделю российские военные нанесли удары по 17 сухогрузам. Эти суда участвовали в доставке оружия и техники западного производства, а также имущества для украинских формирований. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

По данным Минобороны, за период с 26 сентября по 2 октября было нанесено восемь ударов — один массированный и семь групповых. В результате поражены объекты логистики и связи, энергогенерирующие мощности, транспортные и портовые объекты. Все они работали на нужды ВСУ.

Ранее, 23 сентября, российские военные поразили сухогруз с военными грузами, который следовал в Одессу. Тогда же в Киеве и Киевской области были уничтожены склад материалов для производства беспилотников и промышленное предприятие ООО «Туканс».

Таким образом, за неделю российские силы атаковали 17 судов, задействованных в снабжении украинской армии западным оружием. Также были поражены объекты инфраструктуры, обеспечивавшие военные нужды ВСУ. Других подробностей ведомство не приводит.