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Политика Сюжет: Новости СВО 2207

Названо число судов ВСУ, которые ВС РФ сбили за неделю

ВС РФ за неделю атаковали 17 сухогрузов для нужд ВСУ

ВС РФ за неделю атаковали 17 сухогрузов для нужд ВСУ
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Минобороны России в своей сводке сообщило, что за минувшую неделю российские военные нанесли удары по 17 сухогрузам. Эти суда участвовали в доставке оружия и техники западного производства, а также имущества для украинских формирований. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

По данным Минобороны, за период с 26 сентября по 2 октября было нанесено восемь ударов — один массированный и семь групповых. В результате поражены объекты логистики и связи, энергогенерирующие мощности, транспортные и портовые объекты. Все они работали на нужды ВСУ.

Ранее, 23 сентября, российские военные поразили сухогруз с военными грузами, который следовал в Одессу. Тогда же в Киеве и Киевской области были уничтожены склад материалов для производства беспилотников и промышленное предприятие ООО «Туканс».

Таким образом, за неделю российские силы атаковали 17 судов, задействованных в снабжении украинской армии западным оружием. Также были поражены объекты инфраструктуры, обеспечивавшие военные нужды ВСУ. Других подробностей ведомство не приводит.

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