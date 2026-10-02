Названо оружие, способное уничтожить обеспечивающие Украину европейские заводы

Кнутов: ВС РФ могут ударить по заводам в Европе реактивными БПЛА и «Орешником»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал оружие, которое может быть применено российской армией для нанесения ударов по европейским заводам, которые работают на обеспечение Украины.

По словам эксперта, в распоряжении России есть разнообразные виды оружия. Он указал, что есть крылатые ракеты, есть «Орешник» с дальностью около 5,5-6 тысяч километров, а также есть «Герани», в частности, «Герань-2» с дальностью 2 тысячи километров.

«Поэтому все зависит от того, на какой дальности эти заводы находятся, и исходя из этого мы можем применять тот или иной тип оружия», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт обратил внимание на то, что в Европе напрямую, то есть только на украинские заказы, работают от 30 до 50 заводов, и именно они являются целью №1.