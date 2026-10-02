Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на важнейшую деталь в недавнем выступлении Владимира Путина на «Валдае», которую многие западные обозреватели оставили без внимания. По его словам, жесткая позиция Москвы по применению всего арсенала средств в случае агрессии не изменится со сменой политического руководства страны. Об этом четко сказал глава государства. Так что Запад зря надеется "пересидеть неуступчивого Путина".

Мимо ещё одной фразы многие проскочили. «И дело не в фамилии верховного главнокомандующего или президента России», — напомнил Коц в своем Телеграм-канале слова российского лидера, подчеркнув, что это послание адресовано тем европейским политикам, которые наивно надеются пересидеть «неуступчивого Путина».

Журналист пояснил, что так устроена сама логика государства, противостоящего численно превосходящему противнику, поэтому при смене фамилий принципиальный подход к обороне останется прежним. Поводом для подобных заявлений стали регулярные разговоры в Европе о возможной войне и попытки давления на российские регионы.

Ранее на дискуссионном клубе Путин предупредил, что в случае прямого нападения на страну вопрос применения всего имеющегося в распоряжении Москвы арсенала появится в повестке дня немедленно и без долгих консультаций. Комментируя эти слова, Коц отметил, что противник рассчитывает задавить Россию массой и затяжной сухопутной кампанией, однако в ответ получит мгновенный удар уникальными средствами поражения, аналогов которым нет ни у кого в мире.

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