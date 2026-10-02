"Не впускать!": в ЕП обрушились на Киев из-за «Азова»*

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X заявила, что польское правительство должно ввести визовый режим с Украиной из-за ветеранов бригады «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

По её словам, украинских ветеранов не следует впускать и им нужно запретить въезд, а кроме того, стоит восстановить полноценные визы для украинцев, ввести проверку судимости иностранцев на границе и обязательно депортировать их за любые нарушения закона.

Евродепутат отметила, что пока правоохранительные органы опасаются украинских боевиков, вернувшихся с фронта, польские власти практически расстилают перед ними красную ковровую дорожку и впускают всё больше людей, и назвала это полнейшей безответственностью и абсолютной глупостью, поскольку от последствий пострадают обычные люди.

Зайончковская-Герник добавила, что Польша должна извлечь уроки из таких драматических событий, как в аббатстве Ярослава.

Ранее сообщалось, что в НАТО отчитали еврокомиссара после угроз России.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ