Итальянский портал L’antidiplomatico пишет, что к предупреждению России о Калининграде следует относиться серьёзно. По оценке издания, послание Москвы ясно: Калининград нельзя рассматривать как уязвимый пункт, на который можно оказывать давление, не учитывая потенциальную реакцию России.

Автор публикации подчёркивает, что этот вопрос носит деликатный характер, поскольку относится к стратегической безопасности России, которую Западу не стоит проверять на прочность.

Как резюмирует издание, проблема касается не только Калининграда, но и опасного, прогрессирующего приближения военной конфронтации между Россией и европейскими странами к порогу, за которым ошибка в оценке ситуации может привести к последствиям, которые трудно контролировать.

Ранее сообщалось, что Захарова ответила на признание Макрона цитатой из советской комедии.