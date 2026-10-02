«Нерадостная картина»: экс-министр объяснил, что произошло в Киеве

Украинская энергосистема столкнулась с критическими разрушениями, защиту от которых найти практически невозможно. Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил народный депутат Верховной рады, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Далеко не только Трипольская ТЭС – там намного все сложнее. Трипольская – это то, что мы увидели, эти фото разрушенного машзала, но вы же поймите, что, поскольку начались ограничения электроэнергии и аварийные отключения – это не из-за Трипольской ТЭЦ, а из-за того, что были повреждены определенные сетевые объекты, которые оказываются уязвимыми», — пояснил парламентарий.

По его словам, ситуация усугубляется началом нового сезона интенсивных комбинированных ударов, перед которыми уязвимы даже гидростанции, теплоэлектростанции, трансформаторы и подстанции «Укрэнерго». Отдельно депутат выделил угрозу для транспортных и энергетических артерий столицы.

«Далеко нерадостная картина, когда мы видим, как реактивный дрон в Южный мост бьет. Неприятно поразило, что вчера такой же дрон срезал буквально опору линии электропередач, и это неслучайно. Враг хочет разъединить энергетические системы, разрезать связи между левым и правым берегами, в том числе и в Киеве», — констатировал Кучеренко.

Ранее схожее мнение выразил директор украинского Института политики Руслан Бортник. По его словам, систематические удары беспилотников по мостам не смогут полностью разрушить переправы, но эффективно разделят столицу на левобережную и правобережную части, создав аналог разделения послевоенного Берлина.

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