Нежелание ЕС брать Украину в свои структуры объяснили

Аналитик Константин Кнырик объяснил, почему Европа боится брать Украину в свои структуры. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил эксперт, украинцами была развернута крупная информационная кампания, и они со слезами на глазах рассказывали, что у них нет денег, что им срочно нужны средства, а Европейский союз (ЕС) заявил, что денег Киеву не даст, но будет активно работать над ускоренным вступлением Украины в ЕС, но без права голоса там.

«Но никто Украину ни в какой ЕС пока принимать не собирается», — утверждает Кнырик.

По словам аналитика, причин на это много. Он указал, что у ЕС и без Киева хватает внутренних противоречий. Спикер обратил внимание на то, что ЕС вроде бы удалось усмирить Венгрию, привести нужное руководство в этой стране, но вопросы возникают. Кнырик дополнил, что единодушие с очередным пакетом санкций рождалось в муках. Он задался вопросом, что будет, если туда добавить еще и Киев.

Эксперт добавил, что путь Украины в ЕС важен для технологов в качестве процесса, но не результата, и этот процесс постоянно должен подогреваться, но ни в коем случае не финализироваться.