Новак объяснил частично повышенный спрос на бензин в России

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сказал, что спрос на бензин в России частично выше, чем в предыдущем году. Причиной, по словам вице-премьера, является ажиотаж.

Также Новак заявил, что спрос уже перестал быть ажиотажным, "потому что люди понимают, что можно заправиться".

Вице-премьер также сказал, что Россия обеспечила потребности северных регионов страны в топливе в полном объеме, а мера по импорту бензина в РФ является временной.

В случае перепроизводства Россия, как заявил Новак, будет частично разрешать экспорт дизельного топлива.

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