Новак подтвердил атаки на четыре НПЗ за ночь

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об атаках беспилотников на четыре российских нефтеперерабатывающих завода за минувшую ночь. По его словам, все налеты удалось отбить, при этом технологическое оборудование не получило повреждений, а на одном из предприятий сейчас оценивают возможный ущерб.

"Ситуация, как я хотел бы отметить, остается достаточно напряженной", — сказал Новак, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что ущерб от регулярных атак беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие предприятия значительно снизился.

По словам вице-премьера, этого удалось добиться благодаря масштабной работе по усилению защиты заводов.

Также он заявил, что дефицит бензина на российском рынке является незначительным.