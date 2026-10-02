Новак рассказал, как ведется насыщение топливом АЗС в регионах

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти Российской Федерации и нефтяники уже обеспечивают топливом независимые АЗС в регионах. Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания Совета Федерации.

«Сегодня мы расширяем приоритетные направления поставок нефтепродуктов на такие направления, как объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода, а также на регионы, которые заключили соглашения с независимыми автозаправочными станциями», - поделился Новак.

Сейчас ведется активная работа в этом направлении. В некоторых регионах бывают логистические сбои. Однако их стараются оперативно решать.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации назвал основные внешние и внутренние риски для отечественной экономики. По словам вице-премьера, ситуация требует взвешенных решений из-за целого ряда ограничений.

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