NYT: украинцы прячутся от ТЦК как в игре в прятки

Мобилизация на Украине превратилась в общенациональную игру в прятки между сотрудниками территориальных центров комплектования и примерно двумя миллионами мужчин, разыскиваемых за уклонение от призыва, пишет украинская писательница Алена Синенко в статье для The New York Times.

По словам Синенко, ее друг, живущий в Одессе, не выходит из дома, не проверив чаты. В них мужчины обмениваются информацией о возможных рейдах сотрудников ТЦК в городе.

Число подписчиков таких каналов, отмечает автор, исчисляется десятками тысяч. Даже обычный поход за продуктами становится решением, от которого может зависеть жизнь.

Синенко также пишет, что многие мужчины, отказывающиеся воевать, протестуют против неравномерного распределения бремени конфликта. По ее словам, пока одни служат, другие накапливают богатства.

Она напомнила, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак до сих пор не выполнил обещание отправиться на передовую. Об этом он заявлял после коррупционного скандала в ноябре прошлого года.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.

Из-за нехватки людей в армии рейды в общественных местах активизируются, а мужчины призывного возраста стараются выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В обществе появился термин «бусификация», а сотрудников ТЦК называют «людоловами».

На Украине раскрыли неожиданную правду о сотрудниках ТЦК.

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