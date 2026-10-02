Операторов «Северного потока» не пустили в дело о взрывах

Высшая судебная инстанция земли Гамбург отказала компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые управляют газопроводами, в праве участвовать в разбирательстве о диверсии на трубах. Пресс-служба суда подтвердила, что их частные иски не приняли к рассмотрению в рамках этого процесса.

Согласно постановлениям от 30 сентября 2026 года, 3-й уголовный сенат высшего земельного суда Гамбурга не стал принимать заявления этих фирм по делу 3 St 2/26. Оно проходит под названием «Дело о подрыве трубопроводов "Северный поток"».

По немецким нормам, потерпевший может войти в государственное обвинение как соистец, если для защиты его интересов есть особые основания — например, тяжесть последствий. В этом случае суд таких причин не увидел. Решающим стало то, что заявителям не требуется специальная защита, хотя экономический урон для них оказался серьёзным. Операторы не заявляли, что повреждение труб лишило процессуальной дееспособности саму компанию, её руководство или представителей.

Сенат не согласился с тезисом, будто разрушение газопроводов представляет собой «существенный ущерб». Хотя в каждом отдельном случае восстановление оценивалось в сотни миллионов евро, суд напомнил: общие инвестиции в строительство составляли 7,4 млрд и 9,5 млрд евро соответственно. Из этого сделан вывод, что траты на ремонт не означают полной экономической гибели имущества. Кроме того, операторам отказали в статусе соистцов из-за возможных встречных обвинений со стороны подсудимого. Сейчас признаков того, что обвиняемый или защита намерены выдвигать такие претензии на основном слушании, нет. Если положение изменится, компании смогут снова попросить о допуске.

Подрыв «Северного потока» произошёл в сентябре 2022 года. Из четырёх ниток трубопровода повреждения получили три. Одна нитка «Северного потока-2», которая на тот момент ещё не была введена в эксплуатацию, осталась целой.

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