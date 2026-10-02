Опрос показал уровень доверия жителей России к Путину

Фонд "Общественное мнение провел опрос, в соответствии с результатами которого 70 процентов жителей России заявили о доверии президенту страны Владимиру Путину.
72 процента заявили, что Путин хорошо выполняет свою работу как президент.
О том, что хорошо работает премьер-министр Михаил Мишустин, заявили 54 процента респондентов, о работе правительства одобрительно сказали 45 процентов.
Схожие данные о доверии Путину опубликовал и ВЦИОМ.
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