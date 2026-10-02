Оружие у зэков: спецназ окружил поезд после расправы над конвоем

В Кабардино-Балкарской Республике произошел вооруженный бунт заключенных, следовавших в составе поезда сообщением Владикавказ — Адлер. По предварительным данным Telegram-канала «112», в результате происшествия погиб сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько человек получили ранения. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

«В вагоне, где перевозили зэков, дёрнули стоп-кран, после чего начался бунт. Предварительно, они завладели оружием конвоя. Один сотрудник ФСИН погиб, трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в вечернее время, когда эшелон проезжал район станции Муртазово, расположенной недалеко от Беслана. Согласно предварительным сведениям, арестантам удалось заблокировать изнутри спецвагон и занять оборону. Раненых сотрудников ведомства нападавшие удерживают у себя и не передают прибывшим экстренным службам.

В настоящее время район происшествия полностью оцеплен силовиками, к месту стягиваются дополнительные расчеты спецназа и оперативные службы. По информации канала «112», побега заключенных допущено не было, спецоперация по урегулированию ситуации продолжается.