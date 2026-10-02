Париж перекрыл Минску слово на трибуне Совбеза ООН

Глава белорусского МИД Максим Рыженков сообщил, что Париж воспрепятствовал его выступлению в Совете Безопасности ООН, где обсуждалась Украина. По словам дипломата, Минск направил запрос на участие, поскольку республика ощутила на себе трудности в гуманитарной, экономической и политической сферах, связанные с этим конфликтом.

Рыженков пояснил, что белорусская сторона отреагировала сразу, как только стало известно о заседании. Минск попросил дать слово своему представителю — министру — чтобы изложить оценку происходящего и внести предложения о дальнейших шагах.

Министр отметил, что до него возможность высказаться получили представители множества государств. Поэтому в Минске рассчитывали на аналогичный подход. Однако председательствующая Франция не предоставила Белоруссии такую возможность.

Рыженков задался вопросом, где находятся эти страны и где Белоруссия, а также сравнил, насколько они пострадали от конфликта. По его словам, понимание и видение ситуации у них и у Минска различаются. Он подчеркнул, что другим слово дали, а белорусской стороне — нет.

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