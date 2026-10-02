Пентагон отстранил ряд европейских стран от участия во встрече НАТО

Администрация Дональда Трампа не пригласила Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО под руководством Пентагона, которая пройдёт в Польше в октябре. Отстранённые союзники, тратящие значительные средства на оборону, требуют объяснений, а посол США в ЕС Эндрю Пуздер тем временем предупредил Европу о рисках ставки на оружие собственного производства.

Сообщается, что Вашингтон отстранил нескольких крупных союзников, в том числе Британию, Францию и страны Балтии, от участия во встрече НАТО под руководством Пентагона, которая состоится в Польше в октябре, сообщает издание Politico со ссылкой на шестерых дипломатов, знакомых с ходом подготовки. Встреча, которую возглавит глава политического управления Пентагона Элбридж Колби, по сути назначена рабочей группой по вопросам будущего НАТО.

Отстранённые союзники задаются вопросом, почему их не пригласили несмотря на то, что они тратят значительные средства на оборону, в то время как представитель США отдельно предостерег ЕС от приоритетного использования оружия европейского производства. Дипломаты опасаются, что Вашингтон отдаёт предпочтение кому-то одному, что может привести к дальнейшему расколу в альянсе, и без того ослабленном из-за истощения запасов вооружений.

«Мы делаем всё, о чём нас просят, — сообщил представитель одной из стран, не приглашённых на встречу. — Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока мало что сообщили». Другой дипломат заявил, что «если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это опасно для США, но для Европы это имеет жизненно важное значение».

Ранее Politico сообщал, что в апреле Белый дом составил нечто похожее на список союзников, пользующихся благосклонностью и неприязнью, в то время как искал способы наказать правительства, которые не следовали пожеланиям президента США Дональда Трампа. Колби провёл две аналогичные встречи с Норвегией, Швецией, Финляндией, Польшей, Германией и Нидерландами, начиная с июня в норвежском Бергене. Дания может быть включена в список после достижения соглашения с Вашингтоном о расширении военного присутствия США в Гренландии, сообщил источник, знакомый с ходом планирования. После первой встречи Колби охарактеризовал приглашённых как «союзников по НАТО, которые быстро выполняют свои обязательства по расходованию средств, взятые в Гааге, имеют достаточный объём взносов и готовы приступить к практическим делам».

«Идея заключается в том, чтобы потянуть за собой весь Североатлантический союз», — пояснил Колби в этом месяце, добавив, что это «будет лучшая и более сильная НАТО, которая будет более долговечна». Дипломат из приглашенной страны отметил, что группа намерена разработать идеи для всего Североатлантического союза: «Это может стать двигателем преобразований».

Посол США в ЕС Эндрю Пуздер предупредил, что усилия ЕС по продвижению оружия европейского производства могут привести к фрагментации трансатлантической оборонно-промышленной базы.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Алексус Гринквич заявил на заседании комитета Европарламента, что введение правил, определяющих, где должно производиться военное оборудование, пойдёт на пользу только противникам Европы.

По словам Пуздера, Европейская комиссия дала понять, что не намерена запрещать странам ЕС использовать национальные фонды для закупки американского оружия, и, по его словам, целью должна быть «демонстрация единства и силы, а не разобщенность и эгоизм».