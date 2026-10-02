По обвинению в терроризме в связи с инцидентом на базе ВВС арестован молодой мужчина

Гражданин Британии и Ирана арестован по обвинению в терроризме в связи с инцидентом на базе Королевских ВВС в Фэрфорде. Контртеррористическая полиция арестовала 25-летнего мужчину в Вестминстере и провела обыски в двух домах в центре Лондона.

Контртеррористическая полиция сообщила, что 25-летний мужчина был арестован в четверг в Вестминстере по подозрению в подготовке террористических актов в соответствии со статьёй 5 Закона о борьбе с терроризмом 2006 года. Пятеро мужчин в возрасте около 20 лет были арестованы в деревне Уэлфорд в Глостершире, неподалёку от базы Королевских ВВС, рано утром в воскресенье после того, как полиция получила информацию о подозрительных фургонах в этом районе. Их отпустили под залог, напоминает The Guardian.

Объявляя о последнем аресте, старший национальный координатор контртеррористической полиции Вики Эванс сказала: «Как мы уже ясно дали понять, мы рассматриваем все возможные версии, в том числе возможную причастность иностранного государства».

Контртеррористическая полиция сообщила, что в Вестминстере, Лондон, были проведены обыски в двух домах.

По мере того как полиция и службы безопасности продолжают расследование, вероятность причастности Ирана к событиям, произошедшим в сельской местности в Глостершире в минувшие выходные, становится все более очевидной, утверждает The Guardian. Высокопоставленные американские политики, в том числе президент Дональд Трамп, выразили удивление в связи с тем, что подозреваемые были освобождены под залог.

В воскресенье стало известно, что фермер, возвращавшийся домой с вечеринки около часа ночи, заметил мужчин и фургоны и позвонил в службу спасения по номеру 999. Однако во вторник выяснилось, что один из пяти мужчин, арестованных возле базы, сам позвонил в полицию и сообщил о происшествии.

Растущая уверенность следователей в том, что к инциденту мог быть причастен Иран, стала одной из главных причин, по которой Энди Бёрнем в понедельник созвал заседание правительственного кризисного комитета «Кобра», на котором присутствовали высокопоставленные сотрудники полиции и служб безопасности.

Напряженность вокруг авиабазы Королевских ВВС «Фэрфорд» возросла после того, как в июле Корпус стражей исламской революции заявил, что база является законной целью для нанесения удара. Посольство Ирана в Лондоне отрицает свою причастность к событиям последних нескольких дней.

Подозреваемые были сначала арестованы по обвинению в хранении взрывчатых веществ, а затем — в подготовке террористических актов. Решение об освобождении мужчин под залог, принятое в понедельник, было принято после изучения содержимого фургонов и обысков по адресам, связанным с ними, в разных районах Лондона. Ни в одном из них не было обнаружено никаких признаков наличия взрывного устройства.

Расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции. Оно пытается выяснить, почему пятеро мужчин, все граждане Великобритании из Лондона, оказались посреди ночи в сельской местности в Глостершире, недалеко от стратегически важного объекта. На фургонах была эмблема легальной компании по перевозке топлива, которая позже заявила, что не владеет этими транспортными средствами.

А 25-летний мужчина, арестованный по подозрению в подготовке террористических актов, содержится под стражей в соответствии с Законом о полиции и доказательствах по уголовным делам, сообщил представитель контртеррористического подразделения полиции. Это означает, что он может быть освобожден под залог на время следствия, но у следователей гораздо меньше времени на его содержание под стражей.

Посольство Ирана в Лондоне заявило, что «категорически отвергает и решительно осуждает недавние необоснованные и злонамеренные предположения» о причастности Ирана.