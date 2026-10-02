"По сценарию Берлина": Бортник раскрыл план России по разделу Киева

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что удары беспилотников по мостам фактически разрезают украинскую столицу на две изолированные части. Свое видение ситуации политолог озвучил в эфире авторского YouTube-канала, сравнив происходящее с событиями в послевоенном Берлине.

«Да, это может быть частью российской тактики по созданию такого левобережного Киева, или восточного Киева. Помните аналогию с Восточным Берлином в свое время? На левом берегу Днепра находится более трети населения всего Киева и не менее 20–25% всей экономической активности», — отметил эксперт.

По мнению Бортника, разрушить капитальные мосты полностью с помощью дронов крайне сложно, однако это и не нужно, поскольку системное воздействие способно полностью парализовать логистику. Он добавил, что даже наличие дополнительных переправ, построенных ранее, не спасет город от тяжелых последствий.

«Действительно системные атаки на Южный мост могут очень осложнить транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра, хотя полностью вывести мост из строя практически невозможно», — пояснил политолог, указав, что горожанам придется закладывать гораздо больше времени на поездки из-за неизбежных пробок.

Ранее сообщалось, что на фоне нарастающего транспортного кризиса в Киеве в срочном порядке собирается Совет обороны города. По итогам заседания во второй половине дня власти намерены экстренно определить, каким именно образом будет организовано движение через мосты в течение ближайшей недели, на фоне ожидающегося усиления ударов ВС РФ.

Читайте также:

Не только Путин: Коц раскрыл главный секрет ядерного ответа России